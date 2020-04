"Jest Pan ostatnią nadzieją w uratowaniu ojczyzny przed tragedią". Byli opozycjoniści piszą do ministra zdrowia

Oprócz głównego listu podpisanego przez opozycjonistów z czasów PRL oraz grupę powstańców warszawskich, Henryk Wujec napisał do ministra zdrowia osobną wiadomość, która stanowi wstęp do późniejszego listu otwartego.

"Proszę wybaczyć formę elektroniczną w jakiej zwracam się do Pana Ministra. Zwracam się w imieniu własnym i swoich przyjaciół z listem otwartym w momencie tak dramatycznym dla naszej ojczyzny" - zaczął wstęp do listu działacz opozycji i były wiceminister rolnictwa oraz doradca prezydenta.

"Zwracam się do Pana Ministra, bo być może jest Pan ostatnią nadzieją w uratowaniu ojczyzny przed ludzką tragedią. Piszę ten list jako pacjent w szpitalu, co czyni szczególnie wrażliwym na ludzkie nieszczęścia. Piszę ten list w Niedzielę Palmową, która jest, jak myślę, wyjątkowym świętem nadziei dla Pana Ministra, a także dla mnie osobiście. Proszę Pana Ministra i proszą moi przyjaciele, o pomoc w ratowaniu ojczyzny" - napisał Wujec we wstępie listu do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.