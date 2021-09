Polska przekazuje sprzęt medyczny Wietnamowi

"Od czerwca 2021 roku Wietnam odnotowuje gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów na COVID-19. Ma to związek z coraz szybciej rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 w wariancie Delta" - można przeczytać w komunikacie resortu dyplomacji.

"Wietnam, który w ubiegłym roku skutecznie i szybko poradził sobie z opanowaniem pandemii, w ostatnich dniach odnotowuje ponad 10 tysięcy przypadków zachorowań dziennie. Od końca kwietnia 2021 roku, gdy w tym kraju rozpoczęła się największa od początku pandemii fala zachorowań, łączna liczba chorych na COVID-19 wzrosła z 2,8 tysiąca do ponad 530 tysięcy przypadków" - przekazało MSZ.

MSZ: premier zdecydował o przekazaniu Wietnamowi sprzętu medycznego

Jak zaznaczono, "największym aktywnym ogniskiem epidemii, odpowiadającym za prawie 50 procent zachorowań w całym kraju pozostaje miasto Ho Chi Minh, w którym do tej pory zarejestrowano ponad 250 tysięcy zachorowań na COVID-19". "To największe w Wietnamie miasto i centrum biznesowe, w obliczu wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, zwróciło się do społeczności międzynarodowej o pomoc" - podkreślono.