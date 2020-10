Jak będą działały szkoły od poniedziałku? Ministerstwo podało szczegóły

System hybrydowy, czyli jaki?

Co oznacza w praktyce nauka hybrydowa? Dotąd ministerstwo mówiło o niej w sytuacji, gdy część szkoły pracowała zdalnie, a część stacjonarnie. Decyzję o tym, kto i kiedy miał uczyć się w domu, podejmował dyrektor placówki, jednak musiał mieć na to zgodę sanepidu. Inspekcja sanitarna wyrażała na to zgodę jedynie w przypadkach, gdy w społeczności szkolnej ktoś zaraził się koronawirusem. Nie można było wysłać uczniów na nauczanie zdalne "zapobiegawczo" lub po to, by dla bezpieczeństwa zmniejszyć liczbę uczniów na terenie placówki. Na takie rozwiązania sanepid się nie zgadzał.