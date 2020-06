Kilkadziesiąt zakażonych osób w szpitalu. Kolejne ognisko koronawirusa w województwie łódzkim

W wyniku rutynowych badań wśród pacjentów szpitala uzyskano 40 pozytywnych wyników testów na COVID-19. Dodatkowo wynik pozytywny uzyskało 35 osób z personelu - przekazała rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego imienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Prezydent miasta Paweł Osiewała apeluje do mieszkańców o ostrożność i zapowiada powołanie sztabu kryzysowego. To kolejne ognisko SARS-CoV-2 w województwie łódzkim.

Pacjenci transportowani do Zgierza i Łodzi

Rzeczniczka przekazała, że zakażeni pacjenci przewożeni są sukcesywnie do szpitala jednoimiennego w Zgierzu oraz do szpitali w Łodzi. Personel medyczny pozostaje natomiast w kwarantannie, o długości której zdecyduje sanepid.

Apel prezydenta

"Przypominam Wam to od kilku miesięcy, myjcie dokładnie ręce, noście maseczki i rękawiczki tam gdzie jest to konieczne, ograniczcie wyjścia z domu do niezbędnego minimum - tylko w ten sposób możemy ustrzec siebie i innych zarażeniem" - napisał w niedzielę do sieradzan prezydent miasta na swoim profilu na Facebooku.