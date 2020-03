- Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, więc i środki są nadzwyczajne. Nie chcemy, żeby w Polsce wirus się rozprzestrzeniał - wyjaśnił Wierzchowski. Jak dodał, zamknięcie szkół to jest "krok podejmowany na zasadzie prewencji, aby uniknąć bardzo dużej liczby zakażeń i chorych".

"Nie ma jeszcze decyzji jeżeli chodzi o organizację roku szkolnego"

Kurator zaapelował do wszystkich, aby stosować się do zaleceń ministerialnych i Głównego Inspektora Sanitarnego. - To powinna być kwarantanna całego społeczeństwa w poczuciu odpowiedzialności za inne osoby, czy to z najbliższej rodziny, czy najbliższego otoczenia, tak żeby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie narażać siebie na zakażenie - tłumaczył.