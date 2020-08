Niejasne zasady ustalania żółtych i czerwonych stref. "Samorządowcy nie są informowani o przebiegu epidemii"

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zauważa, że ustalanie stref żółtych i czerwonych odbywa się na niejasnych zasadach, co szczególnie uderza w mieszkańców Śląska. - Wywołuje to liczne skargi samorządowców - ocenia i w związku z tym kieruje w tej sprawie list do ministra zdrowia z prośbą o wyjaśnienie.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich samorządowcy skarżą się na to, że nie mają informacji na temat przyczyn objęcia poszczególnych miast obostrzeniami. Adam Bodnar powołuje przykład starosty rybnickiego, który poskarżył się pełnomocnikowi terenowemu Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach na podział województwa śląskiego na "COVID-owe" strefy zielone, żółte i czerwone.

Kolejne zarzuty, jak przytacza na swojej stronie Rzecznik Praw Obywatelskich, w tej sprawie dodały także władze samorządowe Rudy Śląskiej, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Jak wyjaśnia skarżą się oni na brak informacji o przyczynach objęcia poszczególnych miast obostrzeniami.

Samorządowcy podkreślają, że nie są informowani o przebiegu epidemii Grzegorz Michałowski/PAP

"Samorządowcy podkreślają, że nie są informowani o przebiegu epidemii i jej ogniskach, a także symulacjach i prognozach rządu. Wskazują nadto na specyfikę gęsto zaludnionego obszaru konurbacji śląskiej, gdzie mieszkańcy swobodnie przemieszczają się między miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - wyjaśnił.

Jak napisał w liście do ministra zdrowia "sprawa ta pokazała szerszy problem braku wyraźnie i precyzyjnie sformułowanych zasad określania i zaliczania powiatów do poszczególnych obszarów, na których wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2".

Rzecznik powołuje się na ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że "Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego".

Natomiast, jak wyjaśnia dalej Rzecznik Praw Obywatelskich, rodzaje obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwane obszarem czerwonym i żółtym reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii.

Przypomina też, że resort zdrowia zalicza powiat do czerwonej strefy, gdy wskaźnik nowych przypadków koronawirusa na 10 tys. osób przekroczy 12 w ciągu 14 dni, a do strefy żółtej, gdy waha się on między 6 a 12, choć jak zauważa, rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. "nie precyzuje wskaźników nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jako podstawy zaliczenia powiatu do poszczególnego obszaru, systematyki gromadzenia danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, obowiązku i częstotliwości ich aktualizacji, a w konsekwencji przejrzystych kryteriów wprowadzania zmian listy powiatów wymienionych w paragrafie 1 w/w aktu prawnego".

