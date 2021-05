Znoszenie obostrzeń a prawo do zgromadzeń. "Władza po prostu obawia się kolejnych protestów"

Powody są polityczne - w takich sposób rzecznik PSL Miłosz Motyka mówił o utrzymywaniu ograniczeń dotyczących zgromadzeń w sytuacji luzowania innych obostrzeń. Zdaniem szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego władza "tych, których się boi, trzyma w zamknięciu". Posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówiła, że "nie rozumie" tej sytuacji. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że "nie widzi, żadnych przeciwwskazań, żeby równolegle do wszelkich innych obostrzeń, łagodzić i to".

Od kilku tygodni trwa w Polsce stopniowe wychodzenie z lockdownu. Część dzieci wróciła już do nauki stacjonarnej, lokale gastronomiczne mogą przyjmować klientów w ogródkach, zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu oraz część innych ograniczeń. Nadal obowiązuje jednak zakaz organizowania spontanicznych zgromadzeń i w przedstawionym do tej pory przez rząd planie luzowania obostrzeń nie przywidziano odejścia od tego zakazu.

Motyka: ta władza przyzwyczaiła nas do tego, że nie wolno wierzyć w przypadki

Do tej kwestii odnieśli się w poniedziałek między innymi politycy. Miłosz Motyka, rzecznik PSL mówił, że "ta władza przyzwyczaiła nas do tego, że nie wolno wierzyć w przypadki". - Nie ma merytorycznego ani medycznego uzasadnienia, co do tego, że jeżeli luzujemy obostrzenia i w kwestii gospodarki, i w gastronomii, i w kwestii organizacji imprez okolicznościowych, to te dotyczące zgromadzeń są dalej tak restrykcyjnie przyjmowane - mówił.