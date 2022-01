Rząd zapowiada zmiany w walce z koronawirusem. Paweł Grzesiowski: nie dostaliśmy żadnych nowych narzędzi

Zapowiedź zmian w walce z koronawirusem komentowali w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski i doktor Łukasz Jankowski. - Smutna konkluzja z tej konferencji jest taka, że nie dostaliśmy właściwie żadnych nowych narzędzi do walki z pandemią za wyjątkiem działań formalnych - ocenił ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. - Oczekiwaliśmy wszyscy programu szczepień ochronnych, a usłyszeliśmy polityczną promocję Polskiego Ładu - powiedział prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Szef rządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek szereg zmian dotyczących walki z pandemią COVID-19 . To między innymi: darmowe testy na obecność koronawirusa w aptekach, zwiększona liczba łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, badanie u lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 48 godzin od pozytywnego testu dla każdej osoby powyżej 60. roku życia, skrócenie kwarantanny.

Grzesiowski: nie dostaliśmy nowych narzędzi do walki z koronawirusem

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19, komentując te zmiany na antenie TVN24, powiedział, że "smutna konkluzja z tej konferencji jest taka, że nie dostaliśmy właściwie żadnych nowych narzędzi do walki z pandemią za wyjątkiem działań formalnych".

Dodał, że kwarantanna jest pewnego rodzaju działaniem formalnym, a nie medycznym. - Oczywiście omikron wylęga się szybciej, choć jest pewna grupa pacjentów, która może mieć również dłuższy okres wylęgania i te siedem dni bez testu jest pewnego rodzaju takim krokiem odważnym, ale wydaje się, że on nie będzie budził większego sprzeciwu, nawet wśród ekspertów - mówił Grzesiowski.

Dodał, że rozszerzenie zakresu testowania jest czymś, "na co czekamy od początku pandemii". - To jest, ewentualnie można powiedzieć, powrót do normalności, czyli rozszerzenie możliwości szybkiego testu - dodał ekspert.