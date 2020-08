Ministerstwo proponuje zmiany dotyczące edukacji w czasie epidemii. Projekty rozporządzeń trafiły do konsultacji

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty pięciu rozporządzeń, które mają przygotować szkoły i placówki edukacyjne do pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Jak zaznaczono w komunikacie, resort zaproponował zmiany w pięciu rozporządzeniach dotyczące przygotowania szkół do pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z propozycją dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Resort podkreśla, że projektowane przepisy "ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednio do zaistniałej sytuacji za zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego". Jak doprecyzowano, będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Możliwość przejścia na nauczanie zdalne

Fal: powrót dzieci do szkół z dniem pierwszego września, moim zdaniem, nie jest najlepszym pomysłem

Fal: powrót dzieci do szkół z dniem pierwszego września, moim zdaniem, nie jest najlepszym pomysłem TVN24

Zmiany w kolejnych rozporządzeniach

Rozporządzenia zostały skierowane do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Do godziny 13 w środę uwagi i opinie do projektów można również przesyłać na adres: monika.lukaszewicz@men.gov.pl.