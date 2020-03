"Ten wirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób z chorobami współistniejącymi"

Lekarz: inny mechanizm niż przy dwóch pierwszych zgonach

- W imieniu mieszkańców powiatu lubelskiego pragnę złożyć wyrazy serdecznego współczucia najbliższym zmarłego. Jest to trudna chwila - powiedział wojewoda.

Głos zabrał też doktor Tomasiewicz. - Zmarłego pacjenta przyjęliśmy w nocy z 11 na 12 marca. Miał on, obok koronawirusa, przewlekłe choroby współistniejące - wyjaśniał. - Ten fakt z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że przyczyna zgonu była inna niż ostra niewydolność oddechowa. Chciałbym to podkreślić, dlatego że jest to trochę inny mechanizm zgonu niż te dwa dotychczasowe u dwóch pacjentów wcześniej hospitalizowanych w innych miastach w Polsce - wyjaśnił lekarz.