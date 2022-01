Koronawirus w Polsce. Zgony między 25 grudnia a 1 stycznia w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Hiszpanii i Izraelu

"Tego nie zrobiono"

- Nie było ograniczeń, jeśli chodzi o nauczanie. To akurat jest kontrowersyjne. Można było prowadzić nauczanie w trybie normalnym, ale trzeba było doprowadzić do szczepienia przynajmniej nauczycieli, jeżeli dzieci jeszcze nie można było (szczepić) - zwrócił uwagę. - Należało wprowadzić ograniczenia w kontaktowaniu się ludzi, należało wprowadzić wykorzystanie certyfikatów unijnych, jeżeli chodzi w uczestniczenie w życiu społecznym, w przebywaniu w pomieszczeniach zamkniętych. Tego nie zrobiono - wymieniał.

- Przyczyn jest kilka, to nie jest tak, że jest jedna wyraźna przyczyna, którą można obciążyć odpowiedzialnością za tę sytuację. To jest oczywiście cały katalog, cały szereg przyczyn. Jedną z najważniejszych przyczyn jest stosunkowo niski poziom wyszczepienia w naszej populacji, bo, jak wiemy, on wynosi mniej więcej 50 procent w odniesieniu do całej populacji, a 60 procent w odniesieniu do populacji dorosłej i to są niestety parametry, które są nieco mniejsze niż w Europie - odpowiedział.