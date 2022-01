Wariant omikron atakuje. Zespół do spraw COVID-19 przy prezesie PAN: zapłaciliśmy bardzo wysoką i niepotrzebną cenę

czytaj dalej

Premier doprowadził do tego, że jego własna rada medyczna rzuciła papierami. I teraz co? PR-owcy podpowiedzieli, że ma zaprosić opozycję? Idziemy tam przede wszystkim z szacunku dla Polaków, idziemy po to, by odpytać premiera, jakie wreszcie realne działania chce podjąć - mówił Borys Budka, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej przed zaplanowanym na godzinę 13 we wtorek spotkaniem u premiera Mateusza Morawieckiego. Przedstawiciele partii politycznych mają rozmawiać z szefem rządu o walce z epidemią COVID-19 w Polsce.