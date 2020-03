Członek KRS zakażony koronawirusem. Brał udział w ostatnim posiedzeniu

Sędzia Łupina brał udział w posiedzeniu nowej KRS, które odbyło się od wtorku do czwartku w minionym tygodniu. Już po powrocie do swojego sądu - w sobotę - poinformował, że jeden z pracowników administracyjnych jest chory.

Prywatna kwarantanna

Samo posiedzenie rady zostało przerwane w czwartek, choć początkowo miało trwać do piątku. Jak poinformował Leszek Mazur, każdy z 15 członków rady, a także jej pracownicy zostali poinformowani o zakażeniu sędziego Łupiny, a do sanepidu trafiła lista obecnych.

- Sam ograniczyłem kontakty do zera, choć nie mam jeszcze decyzji administracyjnej o poddaniu się kwarantannie. Jednak od czwartku do niedzieli, gdy usłyszałem, że miałem kontakt z osobą zakażoną, widziałem się z wieloma osobami. Czekam w domu na sygnał od sanepidu i trochę mnie dziwi, że to trwa aż tyle czasu. W końcu części z nas nie da się określić młodzieżą - przekazał tvn24.pl jeden z członków nowej KRS, prosząc o zachowanie anonimowości.