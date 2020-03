Witek: ograniczenia w funkcjonowaniu Sejmu, wstrzymane wyjazdy, posiedzenia się odbędą

- Wstrzymamy w tej chwili wycieczki do Sejmu i konferencje, bo tych konferencji w Sejmie jest naprawdę dużo - zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podróżująca do Stanów Zjednoczonych marszałek poinformowała, że w związku z epidemią koronawirusa wstrzymane będą też wyjazdy zagraniczne grup bilateralnych i zespołów parlamentarnych.

Na czwartkowym briefingu prasowym podczas podróży do Stanów Zjednoczonych, marszałek Sejmu Elżbieta Witek apelowała, aby do epidemii koronawirusa podchodzić poważnie, ale ze spokojem. Jak mówiła, kancelaria Sejmu podejmuje działania zapobiegawcze, a także stosuje się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.