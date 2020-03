"Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa"

Zajęcia w szkołach i przedszkolach są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni to okres przejściowy - bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi - informuje na swojej stronie ministerstwo edukacji. Zamieszcza tam pytania i odpowiedzi, o czym należy wiedzieć w związku z zawieszeniem lekcji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zajęcia zostały zawieszone na podstawie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych. Jak zaznaczono - dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Przy czym rząd zapowiedział podwyższenie granicy wieku do 12 lat.

Zajęcia są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek) to okres przejściowy, kiedy to w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywać tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte.