Minister zdrowia: przyłbice - nie, chusty - nie, maseczki - tak

Określenie rodzaju obowiązujących maseczek będzie tylko w formie miękkiej rekomendacji Rady Medycznej - potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji pytany był o podejście resortu do zasłaniania nosa i ust przy użyciu chust czy przyłbic. Odpowiadał, że rząd będzie wycofywał się "z zapisów, które dopuszczały możliwość zastępowania maseczek".

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban w piątek rano w "Jeden na jeden" w TVN24 był pytany, czy walczy o to, żeby w Polsce został wprowadzony obowiązek noszenia profesjonalnych maseczek, zamiast między innymi chustek czy przyłbic . Chodzi o obowiązujący nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Horban odpowiadał, że Rada Medyczna, której jest przewodniczącym, "wydaje tego typu twarde zalecenie". - Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich - oświadczył. Na uwagę, że muszą być w tej sprawie formalne zalecenia, powiedział, że ma nadzieję, że minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek.

Horban: Mam nadzieję, że dzisiaj będzie rozporządzenie w sprawie maseczek. Należy wyrzucić pseudoochrony do kosza

Horban: Mam nadzieję, że dzisiaj będzie rozporządzenie w sprawie maseczek. Należy wyrzucić pseudoochrony do kosza TVN24

Niedzielski: będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek

O słowa Horbana pytany był w piątek po południu na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - Jest to temat, który razem z Radą Medyczną w tej chwili analizujemy. Pan profesor Horban razem z Radą Medyczną przygotował zalecenia, jakie maseczki w sposób najskuteczniejszy, najefektywniejszy chronią nas czy mają nas chronić przed zakażeniem - odpowiedział minister.

- Jeżeli chodzi o kwestie związane z używaniem zamiast maseczek tych najprostszych chirurgicznych albo bardziej zaawansowanych, przyłbic bądź szalika, bądź chusty, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili z pandemią i patrząc na to, że mamy coraz więcej nowych zakażeń, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek właśnie takimi surogatami, które jednak nie spełniają kryteriów jakościowych i nie stanowią tak skutecznego zabezpieczenia - tłumaczył Niedzielski.