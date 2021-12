Koronawirus w Polsce. Zaostrzenie obostrzeń, komentarze polityków

Politycy komentują zapowiedź zaostrzenia obostrzeń. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stwierdził, że nie ma żadnego powodu, aby czekać z obowiązkowymi szczepieniami dla lekarzy, nauczycieli i służb mundurowych do 1 marca. Katarzyna Lubnauer z klubu Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że "po półtora roku rząd doszedł do tego, o czym opozycja mówi od początku, że trzeba testować". Miłosz Motyka z PSL stwierdził, że minister zdrowia Adam Niedzielski "po prostu abdykował".

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia ogłosili na wtorkowej konferencji prasowej zaostrzenie obostrzeń. Będzie ono dotyczyło limitów, czasowej nauki zdalnej, a także ograniczenia prowadzenia klubów czy dyskotek. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał też, że od 1 marca będzie obowiązek szczepień dla trzech grup zawodowych.

Lubnauer: po półtora roku rząd doszedł do tego, o czym opozycja mówi od początku

Zapowiedź zmian w ramach walki z epidemią komentowali politycy.

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że "po półtora roku rząd doszedł do tego, o czym opozycja mówi od początku, że trzeba testować".

- Tylko w tej chwili to już jest za późno. Bo teraz jest następny etap. Etap testowania był przez pierwszy rok, kiedy nie było szczepień. Teraz są szczepienia. Tą bronią są szczepionki i trzeba zmobilizować ludzi do szczepień. A oni (rządzący - red.) zrobili z tego jakiś brazylijski serial pod tytułem "powstanie projekt". Góra urodziła mysz - "pracodawca będzie mógł oczekiwać testu" - skomentowała.

Lubnauer o zapowiedzi zaostrzenia obostrzeń TVN24

Kropiwnicki: rząd zachowuje się tak, jakby naprawdę mieli dużo czasu

Inny przedstawiciel klubu Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki powiedział, że martwi go to, że "rząd ma tak dużo czasu, bo codziennie umiera 500 osób, wiele tysięcy jest zakażonych, a rząd zachowuje się tak, jakby naprawdę mieli dużo czasu".

Kropiwnicki: rząd zachowuje sie tak jakby naprawdę mieli dużo czasu TVN24

Motyka: pan minister po prostu abdykował

Głos zabrał także Miłosz Motyka z PSL.

- Dzisiaj widzimy, że rządzący nie mają większości co do konkretnych ustaw, przeforsowywania ich przez parlament. Nie mają większości we własnym obozie i są dzisiaj zdani na środowiska antyszczepionkowe. Te wszystkie działania są działaniami pozorowanymi, pod publiczkę i niestety żadnej realnej walki z pandemią nie widać. Wirus nie poczeka (...), pan minister po prostu abdykował - stwierdził.

Motyka: pan minister po prostu abdykował TVN24

Szejna o zaostrzeniu obostrzeń: nie widzę światełka w tunelu

Poseł klubu Lewicy Andrzej Szejna powiedział, że "nie widzi światełka w tunelu". - Te obowiązkowe szczepienia dla trzech grup, (...), to jest minimum, które można sobie wyobrazić. Ale rodzi się pytanie: dlaczego dopiero od 1 marca? Do 1 marca ludzie nie będą umierali, nie będą się zarażać? Wręcz przeciwnie, mamy szczyt czwartej fali. Więc to (jest - red.) spóźnione i nielogiczne - stwierdził.

Tusk: nie ma powodu, by z obowiązkowymi szczepieniami czekać do 1 marca

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, zapytany w Onecie o zapowiedziane przez rząd obostrzenia ocenił, że "nie ma żadnego powodu, aby czekać z obowiązkowymi szczepieniami dla lekarzy, nauczycieli i służb publicznych do 1 marca". - To jest o wiele za późno. Rekomendacje Rady Medycznej, na które się powoływaliśmy, wskazywały na potrzebę zrobienia tego dużo wcześniej - dodał.

Pytany, czy jest za powszechnymi, obowiązkowymi szczepieniami Tusk przyznał, że nigdzie w Europie tego się nie robi, tylko Austria to zapowiada od lutego z pewnymi wyjątkami. Zwrócił też uwagę, że w Portugalii, gdzie nie wprowadzono obowiązku szczepień, zaszczepionych jest 90 procent obywateli. - Bo władze do tego poważnie podeszły - podkreślił szef Platformy. - Po co wymyślać ustawy, skoro w rozporządzeniach rząd ma narzędzie, by egzekwować zachowania - zaznaczył.

Tusk zauważył, że w Polsce narzędzia do promocji szczepień "są na stole". Podkreślił tez, że powinien obowiązywać "paszport covidowy". - Niech będzie tak, że jestem zaszczepiony, mogę wejść, nie jestem zaszczepiony, nie mogę wejść - dodał. - Nie zmuszajmy do szczepienia kogoś, kto ma jakąś obsesję, żeby się nie szczepić. Ale niech zna konsekwencje tego działania. W Portugalii nikt nikogo nie zmuszał, ale to jest kraj wyszczepiony - podkreślił lider PO.

Autor:mjz, karol

Źródło: TVN24, PAP