Zamknięty szpital w Pucku. "By uchronić nas wszystkich przed drastycznym wzrostem zakażeń"

Do informacji o zamknięciu szpitala odniósł się starosta pucki Jarosław Białk. "Decyzja o wstrzymaniu pracy szpitala nie należy do łatwych, ale poprzedzona była konsultacjami ze służbami sanitarnymi, służbami bezpieczeństwa, ekspertami z dziedziny zdrowia, przedstawicielami sztabów kryzysowych - zarówno naszego powiatowego jak i wojewódzkiego. Ponieważ wielu pracowników szpitala to mieszkańcy Pucka i okolic, podjęliśmy ten radykalny krok, by uchronić nas wszystkich przed drastycznym wzrostem zakażeń" - napisał w swoim oświadczeniu starosta pucki Jarosław Białk.