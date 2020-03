12 zakażonych pracowników szpitala. "Zarządzanie kryzysowe nie działa"

Starosta grójecki Krzysztof Ambroziak powiedział w środę po południu Polskiej Agencji Prasowej, że zakażonych w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą (woj. mazowieckie) może być więcej, bo próbki do badań zostały pobrane od 60 osób z personelu, obsługi szpitala i pacjentów.

Po przeprowadzeniu testu na koronowirusa, którego wynik był pozytywny, kobieta została przeniesiona do szpitala w Radomiu. Jej stan jest stabilny.

- Nie wiem, jak będzie dalej funkcjonował. Zaczyna się robić niebezpiecznie, bo brakuje personelu. Niewiele brakowało, by na nocnym dyżurze nie było żadnej pielęgniarki, bo kilka z nich się źle czuje. W końcu jedna się zgodziła przyjść. Na pediatrii w nocy jest tylko jeden lekarz – ordynator tego oddziału – przyznaje nasz rozmówca.

Podkreśla, że w szpitalu przebywa obecnie ok. 30 pacjentów, a szczególnie trudna sytuacja dotyczy oddziału wewnętrznego, na którym od 8 rano w czwartek nie będzie lekarza.

- Jest tam kilkunastu pacjentów, których nie można wypisać do domu, bo nieraz są w ciężkim stanie. Zabraknąć też może jednego z ordynatorów, który w czwartek będzie miał wynik testu, podobnie jak ratownicy medyczni. Jeśli u choć jednego będzie pozytywny wynik, to cały zespół pójdzie na kwarantannę. Na terenie całego miasta nie będzie wtedy ani jednej karetki. Nikt nie przyjedzie na wezwanie – wylicza nasz rozmówca.

Przyznaje, że lekarzy i pielęgniarki poddanych kwarantannie nie jest łatwo zastąpić, bo inni medycy obawiają się przyjść do szpitala, w którym są przypadki zakażenia wśród personelu i pacjentów.

- Sanepid kazał też zostać na kwarantannie lekarzom. Tylko nikt nie pomyślał, kto się zajmie naszymi pacjentami. Ludzie do nas wydzwaniają i przeklinają, bo nie rozumieją, jak szpital może nie działać. Można to zrozumieć, bo jak pacjentowi po zawale kończą się leki, to jest nerwowy wiedząc, że bez nich nie przeżyje – tłumaczy nasz rozmówca.