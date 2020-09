Zakażony na pogrzebie kardynała. Sanepid prosi o kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwróciła się do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z prośbą o ustalenie osób, które podczas pogrzebu kardynała Mariana Jaworskiego – 11 września w Kalwarii Zebrzydowskiej - mogły mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

11 września w uroczystości pogrzebowej uczestniczył rektor Akademii Ignatianum – jezuickiej uczelni wyższej, który jak się potem okazało, jest zakażony koronawirusem. "Osoba ta przyjechała do Kalwarii Zebrzydowskiej własnym środkiem transportu i nie uczestniczyła w obiedzie" - podał sanepid.

Kilka dni wcześniej - 8 września - do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach wpłynął dodatni wynik testu jednego z ojców bernardynów, gospodarzy kalwaryjskiego sanktuarium. Zakonnik przebywa w izolacji domowej, a sanepid skierował na kwarantannę jeszcze jednego z braci.

Rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Marta Mastyło powiedziała w piątek, że pismo z krakowskiego sanepidu nie dotarło jeszcze do uczelni. - Władze Uniwersytetu uczestniczyły w uroczystości pogrzebowej kardynała Mariana Jaworskiego, gdyż był to pierwszy rektor naszej uczelni. Wszyscy, jak do tej pory, czują się dobrze, nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności w związku z pandemią –przekazała rzeczniczka.