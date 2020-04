70 osób w domu pomocy społecznej zakażonych. "Jesteśmy u kresu sił. Boję się, że ludzie zaczną umierać"

Starosta: w ciągu doby wszystko się zmieniło

- W czwartek nikt nie miał objawów, ludzie czuli się dobrze. W ciągu doby wszystko się zmieniło. Kupiliśmy testy i 111 próbek zostało wysłanych do laboratorium w Warszawie – relacjonuje Ambroziak.

– Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest robienie testów. Dyrektor chce ewakuacji ośrodka, ale wojewoda im odmówił. W sobotę skieruje osoby do opieki nad podopiecznymi – dodaje Ambroziak.

Dyrektor: starsi ludzie zaczną umierać

Pielęgniarki nie mogą podawać leków pensjonariuszom, którzy mieli negatywne wyniki testu na koronawirusa, bo narażałyby ich na chorobę, za co "grozi prokurator". Leków nie mogą także podawać niezakażeni pracownicy placówki - nie mają do tego uprawnień.

Telefon od wojewody

- Ciągi komunikacyjne się krzyżują, jest jedna winda. Zdrowych nie da się odizolować. Część z nich to osoby niepełnosprawne intelektualnie i nie rozumiejące sytuacji, w której się znajdują. Mówiłem to wojewodzie (Konstantemu) Radziwiłłowi, który do mnie dzwonił, ale zdaje się tego nie rozumieć. Oczekujemy pomocy od samorządu i wojewody – dodaje Beresiński.