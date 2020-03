Nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. "Będą dotyczyć nas wszystkich"

Będą obowiązywały restrykcje w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami: drogi z pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz niezbędnych spraw życia codziennego - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowo w zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. Ograniczenia mają obowiązywać od środy do 11 kwietnia.

We wtorek odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a po jego zakończeniu konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Poinformowano, że wprowadzone zostają następujące nowe restrykcje:

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:

- drogi z pracy i do domu

- wolontariatu w walce z koronawirusem

- niezbędnych spraw życia codziennego.

2. W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby

- wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu

- w obrzędach liturgicznych, m.in. mszach świętych, pogrzebach czy ślubach będzie mogło uczestniczyć najwyżej pięć osób (z wyjątkiem np. kapłanów, którzy przewodniczą takim obrzędom)

3. Dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Dotychczasowe, wprowadzone już wcześniej obostrzenia obowiązują bez zmian.

Premier: musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia - do właściwie absolutnego minimum

Premier przekonywał, że kolejne obostrzenia "są konieczne, aby ograniczyć etap rozprzestrzeniania się koronawirusa". Jak mówił, wzrost liczby zachorowań "jest istotny, znaczący". - To jest - na ten moment - około 800 zachorowań. To wszytko bardzo nas niepokoi, dlatego niezbędne są kolejne kroki - dodał. - Widzimy wyraźnie, że jest to niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się i nie dopuścić do sytuacji, jakie widzimy na co dzień w Hiszpanii, czy Francji - mówił.

- Koronawirus pokazał dobitnie, że siła gospodarcza państw to za mało, musi być dobra organizacja, musi być zrozumienie społeczne dla działań, gdyż tylko wtedy będziemy w stanie razem, jako całe społeczeństwo zapanować nad niekontrolowanym przyrostem zachorowań na koronawirusa - mówił premier.

Premier podkreśl, że nowe decyzje, które rząd podejmuje, są po to, żeby "kupić sobie czas". - Kupujemy sobie czas - dla nas wszystkich, dla lepszego przygotowania służby zdrowia, dla przygotowania kolejnych miejsc. Chcemy wyprzedzać bieg wydarzeń w sytuacji, gdyby nastąpił ten zły scenariusz lub bardzo niedobry - dodał. Przyznał, że "wirus krępuje nasze życie". - Ale my musimy dalej ograniczać jeszcze możliwe zgromadzenia - do właściwie absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby poruszać się - zaznaczył. Dodał, że "wszelkie przekraczanie tych norm, tych ograniczeń, które dzisiaj jeszcze dodatkowo narzucamy, może być zabójczo niebezpieczne".

Szumowski: jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć

Łukasz Szumowski wyjaśnił, że będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami, gdy idziemy do pracy, sklepu, apteki. - Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć - mówił minister zdrowia. Dodał, że nowe obostrzenia mają obowiązywać do 11 kwietnia.

Minister zdrowia o maksymalnym ograniczeniu kontaktów TVN24

- Sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, czy po prostu przejście się oczywiście są dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne - to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary i wspólnie grillować ze znajomymi - mówił dalej szef resortu zdrowia.

Dodał, że zdaje sobie sprawę, że ludzie są już zmęczeni dotychczasowymi ograniczeniami. - Tym bardziej chciałbym was prosić o jeszcze większy wysiłek we wspólnym działaniu, by ograniczyć wirusa - zaapelował. - "Zostańmy w domu" wprowadzamy teraz praktycznie w życie. W rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami: kiedy idziemy do pracy, sklepu, apteki, do lekarza - choć starajmy się dzwonić do lekarza, a nie iść do przychodni. Również takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, przejście się - poinformował.

Szumowski apelował o rozsądek, który pozwoli uratować życie naszych bliskich, ale też zdrowie i życie medyków, którzy są "na pierwszej linii frontu".

Szumowski: oceny zgodności zachowania z rozporządzeniem będzie dokonywała policja

Minister zdrowia poinformował dodatkowo, że oceny zgodności zachowania z rozporządzeniem będzie dokonywała policja. Przekazał, że zakaz gromadzenia się więcej niż dwóch osób nie dotyczy rodzin. - Na bieżąco policja będzie oceniać działania, czy jest to pójście na plac w celu spotkania towarzyskiego czy to jest zgromadzenie się na placu zabaw z dziećmi - takie działania są niedopuszczalne, one narażą nas wszystkich, życie naszych najbliższych, ale też życie służb na zagrożenie - mówił Szumowski. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że w ostatnich 24 godzinach policja skontrolowała około 90 tysięcy osób pozostających w kwarantannie. Podkreślił, że liczba osób objętych kwarantanną będzie rosła, wskazywał też, że w Polsce mamy około 100 tys. policjantów.

Minister zdrowia o liczbie rozdysponowanych testów TVN24

Szumowski: w ciągu doby wykonujemy 3 tysiące testów na koronawirusa

Szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej był również pytany o to, ile testów wykrywających obecność koronawirusa posiada Polska. - W tej chwili rozdysponowaliśmy ok. 100 tys. testów, które są w laboratoriach. Jednocześnie doszliśmy do dziennego poziomu około 3 tysięcy [testów - przyp.red.] na dobę - zaznaczył Szumowski. Dodał, że tysiące tzw. szybkich testów zostało przekazanych do szpitali zakaźnych w celu weryfikacji ich skuteczności. - Mamy doniesienia z innych krajów, że nie zawsze te testy będą na tyle wiarygodne, na ile byśmy chcieli. Te testy są teraz w Polsce sprawdzane - zaznaczył. Szumowski zapewnił przy tym, że w Polsce nie zabraknie testów na koronawirusa. - Mamy zakontraktowane kolejne setki tysięcy testów. Tych testów na pewno w Polsce nie zabraknie - oświadczył minister zdrowia.

Minister zdrowia o liczbie rozdysponowanych testów TVN24

Stan epidemii w Polsce

Od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Za złamanie kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

pp, mjz/kg

Źródło: TVN24, PAP