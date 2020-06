Reuters: koronawirus zaostrza problem, z którym mierzy się polskie górnictwo. #Piszą o Polsce

Śląsk stał się centrum epidemii COVID-19 w Polsce - zwracają uwagę zagraniczne media. Wskazują także na decyzję polskich władz o wstrzymaniu wydobycia w 12 kopalniach. BBC podkreśla z kolei, że Polska wcześnie podjęła decyzję o zamknięciu gospodarki, co pozwoliło na uniknięcie dużej liczby zakażonych i zmarłych. Przegląd światowych mediów zaprezentowała Kamila Rachwalska z TVN24 BiS. #PisząoPolsce.

Zagraniczne media o sytuacji na Śląsku

O sytuacji na Śląsku piszą w ostatnich dniach zagraniczne media, a ich zestawienie zaprezentowała w TVN24 Kamila Rachwalska. Brytyjski "Financial Times" podkreśla, że region ten stał się epicentrum pandemii, a około połowa przypadków koronawirusa, które pojawiły się w ciągu ostatnich sześciu tygodni w Polsce, odnotowano właśnie tam. Dziennik zwrócił uwagę na działania polskich władz, które w związku rozszerzeniem się wirusa postanowiły o wstrzymaniu wydobycia w 12 kopalniach.

Berliński dziennik "Die Tageszeitung", cytowany przez portal Deutsche Welle, już w maju nazwał Śląsk "polską Lombardią" i porównał go do epicentrum pandemii we Włoszech. Portal Euronews zwrócił natomiast uwagę na badania przesiewowe prowadzone przez Jastrzębską Grupę Węglową i Polską Grupę Górniczą.