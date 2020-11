Profesor Fal ostrzega przed "najbardziej niebezpiecznym" objawem COVID-19

Przeżywamy coś w rodzaju historii konia trojańskiego. Tym koniem trojańskim dla naszego systemu było otwarcie szkół - tak obecną sytuację epidemiczną ocenił w TVN24 profesor Andrzej Fal. Ostrzegał też przed "najbardziej niebezpiecznym" objawem COVID-19, którym jest duszność. - Nalegałbym, by mając istotną duszność, utrudnienie oddychania, natychmiast szukać pomocy lekarskiej - powiedział.

Liczba wykrytych w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła we wtorek 400 tysięcy. Aktywnych przypadków zakażenia - jak wynika z komunikatów ministerstwa - jest blisko 250 tysięcy.

O obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce mówił w "Wstajesz i wiesz" w TVN24 profesor Andrzej Fal z Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych szpitala MSWiA.

Jego zdaniem "przeżywamy coś w rodzaju historii konia trojańskiego". - Tym koniem trojańskim dla naszego systemu było otwarcie szkół na taką skalę, na jaką to się stało - powiedział.

Podkreślił, że istotne jest, by "każdy przyglądał się temu, co się dzieje wokół nas", bo pomimo rozmiaru epidemii "w dalszym ciągu proste środki zaradcze działają, sprawdzają się". Apelował więc o zakrywanie ust i nosa, zachowywanie odpowiedniego dystansu i odpowiednią higienę.

Profesor fal o "najbardziej niebezpiecznym" objawie COVID-19

Profesor Fal dodał, że "musimy też obserwować siebie, jeżeli będziemy zakażeni, by wiedzieć, kiedy jest to na tyle poważne, by zgłosić się do lekarza".

- Wiemy, że mniej więcej 75-80 procent wszystkich, którzy przechodzą infekcję SARS-CoV-2, chorobę COVID-19, przechodzi ją bezobjawowo lub prawie bezobjawowo. Takie osoby nie mają konieczności pobytu w szpitalu, a czasami wręcz nie mają konieczności kontaktu z lekarzem - mówił.

Wskazał, że przy COVID-19 "mówimy o kluczowych objawach". - Wszyscy, którzy chorowali, mieli w którymś momencie albo stan podgorączkowy, albo przynajmniej jednodobową wysoką gorączkę. Coraz więcej osób mówi, że miało zaburzenia węchu i smaku, coraz więcej osób miało ból mięśni i klatki piersiowej, kaszel. To typowe objawy - wyliczał gość TVN24.

- Chciałbym uczulić co do jednego objawu, który być może jest niedoceniany, bo dziwniej brzmi. Chodzi mi o duszność. To jest subiektywne odczucie pacjenta, że brak mu tchu, że gorzej mu się oddycha niż wczoraj. Ma też przyspieszony oddech, generalnie ma kłopoty z oddychaniem - dodał.

Podkreślił, że duszność to "najbardziej niebezpieczny i niestety najbardziej rozwijający się objaw przy COVID-19". - Tak jak wszystkie inne objawy - kaszel, gorączkę - można leczyć w domu, nalegałbym, by mając istotną duszność, utrudnienie oddychania, natychmiast szukać pomocy lekarskiej - powiedział profesor.

Pulsyksometry "to niewątpliwie pomoc, jeżeli przygotowujemy się do rosnącej skali epidemii"

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w opiece nad pacjentami, którzy są skąpo lub bezobjawowi będą wykorzystywane pulsoksymetry. Pozwalają one monitorować saturację, czyli wartość procentową wysycenia tlenem naszej krwi.

Profesor Fal tłumaczył, że pulsyksometr to "małe urządzenie, niewymagające większego przeszkolenia do używania". - Porównałbym to do aparatu do mierzenia ciśnienia, który w wielu domach jest i potrafimy go używać - mówił.

- Jest to niewątpliwie pomoc, jeżeli przygotowujemy się do rosnącej skali epidemii i większej liczby osób samoobserwujących i samoleczących się - dodał.

Przestrzegał jednak, by "nie był to jedyny wskaźnik", który może powodować stres, jeżeli wynik pomiaru będzie odbiegał od normy. - One mają służyć informacji i racjonalizacji naszego postępowania - podkreślał.

Pulsoksymetr to urządzenie, służące do bezinwazyjnego monitorowania procentowego nasycenia krwi tlenem Wikipedia (CC0)/UusiAjaja

