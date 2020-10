"Należało się spodziewać, że prędzej czy później podobna sytuacja pojawi się również w Polsce"

Immunolog: spodziewaliśmy się, że jesienią będzie gorzej

"Nie wyprodukujemy nagle kilku tysięcy lekarzy"

- Z drugiej strony jeżeli rząd mówi, że będziemy zwiększali ilość łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-em to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że my nagle wyprodukujemy kilka tysięcy lekarzy, którzy będą tych chorych leczyli - zwrócił uwagę. Jak podkreślił, "to będą doktorzy, którzy będą przesunięci z innych miejsc, często specjaliści bardzo wysoko wykwalifikowani w innych obszarach, którzy będą musieli odejść od swoich dotychczasowych obowiązków, po to, by zająć się pacjentami zakażonymi koronawirusem".