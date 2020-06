Efekt epidemii, rewolucja jest już w Polsce. "Wszystko mamy w mobilnym domu"

Własna łazienka, kuchnia, talerze, łóżko - i to wszystko na wakacjach w domu na kółkach. Joanna Beśka wraz z mężem Łukaszem i dwójką dzieci zdecydowali się ruszyć w Polskę kamperem. Jak mówią, kupno używanego kampera to nie lada wyzwanie. - Chcieliśmy kupić używanego i to była kwestia paru godzin, jak w dobrej cenie był – mówi Łukasz Beśka. Po chwili oferta była już nieważna. - Pięć kamperów obdzwoniłem i nie byłem w stanie go kupić – dodaje.