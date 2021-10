Wzrost liczby zakażeń na wschodzie kraju. Skutki niskiego poziomu szczepień

Amerykański koncern Merck będzie ubiegać się o warunkowe dopuszczenie do obrotu doustnego leku Molnupiravir na COVID-19. - Póki lek jest niedopuszczony, to nie mamy leku, tylko mamy kandydata - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 doktor Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego w Warszawie.

- Leki, które są rozpatrywane w wielu firmach farmaceutycznych, to są w tej chwili inhibitory proteaz, czyli takie leki, które działają wtedy, jeżeli wirus wniknie do organizmu pacjenta i próbuje się rozmnożyć - wyjaśnił. - Wtedy się blokuje jego rozmnażanie. A proteazy to są nożyczki konstrukcyjne. One niezwykle precyzyjnie tną białko, odpowiadają za syntezę białka, jego kształt i rozmiar. Jak się zablokuje te nożyczki, to cały proces rozmnażania szlag trafia - dodał.