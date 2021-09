Czwarta fala pandemii w Polsce. Ekspertka o przyroście zakażeń

Wcześniej tego dnia w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że "praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły". - Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – powiedział. - Dzisiejszy wynik, jeśli chodzi o nowe zakażenia, powinien być dla nas już nie żółtym światłem ostrzegawczym, ale czerwonym - dodał.