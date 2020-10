Apel w sprawie okresu Wszystkich Świętych. "Inaczej pandemia dotknie znacznie więcej ludzi"

Trzeba ciągle przypominać wiernym, że lekceważenie obostrzeń, które mają nam wszystkim służyć, obojętnie w co wierzymy, a w co nie wierzymy, to łamanie piątego przykazania: nie zabijaj - zwrócił uwagę jezuita, ksiądz Jacek Prusak. Na antenie TVN24 powiedział, że w kwestii Wszystkich Świętych "biskupi powinni wydać jednoznaczne stanowisko".

W związku z okresem Wszystkich Świętych i wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce duchowni apelują o indywidualne odwiedzanie cmentarzy i rozkładanie odwiedzin grobów swoich bliskich w czasie.

Czy wierni posłuchają tych apeli? Na to pytanie odpowiadał w porannym paśmie TVN24 jezuita, ksiądz Jacek Prusak, prorektor Akademii "Ignatianum" w Krakowie. - Z tego co wiem, część posłucha, część będzie miała duże wątpliwości, a część - mam nadzieję, że zdecydowanie mniejsza - jednak nie posłucha. To będzie miało związek z tym, jak rozumieją wpływ swojej wiary, na to, co się wokół nich dzieje - powiedział.

Ksiądz Prusak wymienił, że istnieją grupy katolików, które lekceważą zagrożenie epidemią, ale zaznaczył, że "na szczęście są one małe". - Musimy pamiętać, że te święta, które mamy przed sobą: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, to jedno z trzech świąt w Kościele katolickim w Polsce, które skupia najwięcej ludzi i rodzin wokół siebie - zwrócił uwagę.

Potrzebne "jednoznaczne stanowisko Episkopatu"

Ksiądz podkreślił, że jednoznaczne stanowisko biskupów w tej sprawie jest bardzo ważne. - Bo inaczej pandemia dotknie znacznie więcej ludzi - zaznaczył.

- Tutaj już pierwsze głosy biskupów się pojawiły, są bardzo ważne, chociaż dobrze by było, żeby było to ogólne stanowisko Episkopatu Polski i nie byłoby to zawężone tylko do tego, jak poszczególny biskup w poszczególnej diecezji to widzi, bo wtedy sobie ludzie powiedzą, że gdzieś można, a gdzieś nie można, więc sami podejmijmy decyzję. To może nam wszystkim zaszkodzić - tłumaczył.

Dodał przy tym, że "jednoznaczne stanowisko Episkopatu by się tu przydało, bo inaczej może się powtórzyć to, czego jesteśmy świadkami: że tam gdzie biskup pozostawił większe pole do manewru, tam ludzie z niego korzystają".

- Tam, gdzie jednak (biskup - red.) sam nakazał, żeby dostosować się ściśle do reguł narzuconych przez państwo, ministerstwo, rząd, żeby chronić nas wszystkich, wtedy wierni muszą pójść za tym, bo inaczej lekceważą nie tylko głos biskupa, ale przekraczają piąte przykazanie: nie zabijaj - podkreślił. - To trzeba ciągle przypominać wiernym, że lekceważenie tych wszystkich obostrzeń, które mają nam wszystkim służyć, obojętnie w co wierzymy, a w co nie wierzymy, to piąte przykazanie. Tutaj niedostosowane się jest łamaniem tego przykazania - mówił.

Obecnie na cmentarzach, niezależnie od obostrzeń dotyczących poszczególnych stref, obowiązuje nakaz noszenia maseczki, podobnie jak w innych miejscach przestrzeni publicznej, w tym na ulicach.

Minister zdrowia o obowiązkowych maseczkach na cmentarzach TVN24

Bez planów zamknięcia cmentarzy

W tym tygodniu o kwestię ewentualnego zamknięcia cmentarzy na Wszystkich Świętych pytany był w TOK FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odpowiadał, że na ten moment nie ma takich planów. Zaapelował jednak, żeby "rozłożyć w czasie" wizyty na cmentarzach.

Wcześniej z podobnym apelem zwrócił się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Na pewno zamknięcie cmentarzy, to nie jest rzecz, którą byśmy chcieli. Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To, co możemy w tej chwili robić, to apelować do wszystkich osób, aby rozłożyć te wizyty na grobach naszych najbliższych - mówił w Radiu ZET wiceszef MZ.

Cmentarz w Chorzowie na Śląsku Shutterstock

Autor:akw/dap

Źródło: TVN24