Wstrzymany lot do Grecji. Kobieta na pokładzie samolotu przyznała, że jest zakażona 

Jedna z pasażerek lotu z Gdańska do Kalamaty w Grecji tuż przed odlotem poinformowała załogę, że jej test na koronawirusa jest pozytywny. Lot wstrzymano i wszyscy pasażerowie zostali odesłani do domów. Jeden z obecnych na pokładzie, Paweł Strzelecki, opowiedział o zajściu w programie "Dzień po dniu" w TVN24.

Rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego w Gdańsku Agnieszka Michajłow poinformowała o wstrzymaniu lotu z Gdańska do Kalamaty w Grecji. Według niej to pierwszy przypadek, że na etapie. kiedy pasażerowie są na pokładzie, ktoś mówi, że ma koronawirusa. Obecni na pokładzie, około 100 osób, po wypełnieniu kart lokalizacyjnych musieli wrócić do domów.