Parafie angażują się w pomoc potrzebującym. "Niezwykły przywilej, ale także zobowiązanie"

"Wspólnota pomocy" to inicjatywa powstała w celu zapewnienia wsparcia osobom zagrożonym zakażeniem koronawirusem, przebywającym w izolacji, samotnym i ubogim. Pomoc jest organizowana wokół wspólnot kościelnych. Jeden z przedstawicieli akcji, Kuba Wygnański mówił, że to dla parafii "niezwykły przywilej, ale także zobowiązanie", ponieważ mają one łatwiejszy dostęp do osób potrzebujących pomocy. - Należy pamiętać, że parafia to nie jest tylko budynek, to nie są tylko księża, ale to są parafianie - dodał.

W połowie marca powstała inicjatywa "Wspólnota pomocy", która ma na celu zorganizowanie wsparcia dla osób najbardziej dotkniętych sytuacją związaną z koronawirusem. Jej organizatorami są Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, fundacja "Stocznia" oraz fundacja "Most solidarności".

Pomoc osobom potrzebującym

"Istotą naszego przedsięwzięcia jest zbudowanie trwałej, możliwie gęstej sieci lokalnych wspólnot pomocy opartych na parafiach jako koordynatorach łączących osoby potrzebujące (zagrożone, izolowane, samotne, ubogie) z tymi osobami i instytucjami, które są gotowe nieść im podstawową pomoc w zakresie wsparcia organizacyjnego, duchowego, emocjonalnego i materialnego" - czytamy na stronie inicjatywy.

"Wspólnoty Pomocy to akcja, której celem jest zachęcenie parafii do niesienia pomocy w zorganizowany sposób oraz wspieranie ich w tym poprzez dostarczanie przydatnych wskazówek i narzędzi do koordynacji procesu budowania lokalnej sieci wsparcia" - napisano. Do tej pory do akcji przystąpiło kilkanaście parafii z Warszawy i okolic.

Do akcji przystąpiła między innymi parafia pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie TVN24

"Parafia to nie jest tylko budynek, to nie są tylko księża"

Jeden z organizatorów akcji, prezes zarządu fundacji "Stocznia" Kuba Wygnański mówił w rozmowie z TVN24, że chociaż skupia się ona wokół parafii, to jest ona organizowana również przez osoby świeckie. - Należy pamiętać, że parafia to nie jest tylko budynek, to nie są tylko księża, ale to są parafianie - dodał.

- Jestem już w takim wieku, że pamiętam (czasy - red.), że parafie były pierwszym i oczywistym adresem, wtedy, kiedy ludzie byli w opresji - czy to politycznej, czy humanitarnej. Byłem parafianinem księdza Jerzego Popiełuszki i pamiętam, że adresy różnych parafii, w Warszawie i nie tylko, to były przez wiele lat takie właśnie miejsca - mówił dalej Wygnański. - Trochę żeśmy o tym zapomnieli - przyznał. - Ale myślę, że to pokolenie rozpozna ten czas jako moment graniczny w ich własnej biografii - dodał przedstawiciel akcji "Wspólnota pomocy".

Kuba Wygański o akcji "Wspólnota pomocy" TVN24, wspolnotypomocy.pl

"Jeśli nie potrafimy się zorganizować i dbać o siebie, to skończy się jak najgorzej"

- To jest pytanie (...) o to, czy z tego wyniknie coś dobrego. A przez to dobro rozumiem nasze własne wybory i to, czy umiemy się organizować. Jeśli nie potrafimy się zorganizować i dbać o siebie, to skończy się jak najgorzej - to znaczy tak, jak się kończy w tych sytuacjach - egoizmem, walką wszystkich ze wszystkimi, chaosem i być może dyktaturą, która z tego wyniknie - stwierdził Wygnański.

"Niezwykły przywilej, ale także zobowiązanie"

W komunikacie na stronie akcji podano również powody, dla których - wedle organizatorów - to właśnie parafie powinny zostać lokalnymi centrami, które koordynowałyby niesienie pomocy osobom potrzebującym. "Po pierwsze parafie w obrębie konkretnego terytorium skupiają zróżnicowane grupy społeczne i w dużym stopniu wiedzą, kto potrzebuje pomocy" - napisano. Wskazano także, że "parafia ma zazwyczaj zaplecze logistyczne (salę, samochód itp.) przydatne w niesieniu pomocy".

Organizatorzy akcji zwrócili także uwagę, że "wokół parafii zgromadzonych jest dużo grup i wspólnot zrzeszających wiele zaangażowanych osób". Podkreślono też, że "parafia jest instytucją zaufania publicznego posiadającą misję niesienia miłosierdzia i obrony godności człowieka". - Parafie mają - z punktu widzenia sytuacji, w której się znaleźliśmy, niezwykły przywilej, ale także zobowiązanie polegające na tym, że mają łatwiejszy i bardziej wiarygodny niż ktokolwiek inny dostęp do osób z tak zwanej wysokiej grupy ryzyka - zauważył Wygnański.

Autor:mjz/adso