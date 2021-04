Minister zdrowia: współczynnik R najniższy od początku pandemii

Wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, informuje, na jakim etapie jest epidemia. Pokazuje, jaka jest zaraźliwość, czyli ile osób może zarazić jeden pacjent, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19. Jeśli wynosi więcej niż 1 oznacza to, że statystycznie rzecz biorąc jeden chory zaraża więcej niż jedną osobę, co świadczy o tym, że epidemia się rozwija. Gdy współczynnik R wynosi poniżej 1, to znak, że epidemia zwalnia i coraz mniej ludzi zaraża się od siebie.