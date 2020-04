Kolejne zakupy WOŚP dla szpitali. "To jest absolutnie top sprzętu medycznego"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże 100 specjalistycznych łóżek dla oddziałów intensywnej terapii szpitalom, które walczą z koronawirusem. - Lista jest ustalona także w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia - przekazał szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odebrała 100 specjalistycznych, nowoczesnych łóżek do intensywnej terapii, które trafią teraz do najbardziej potrzebujących szpitali w Polsce. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak, do szpitali w Warszawie trafi 16 łóżek, w Elblągu - 4, w Gdańsku - 24, w Łańcucie - 14, w Nowym Sączu - 3, w Łomży - 8, w Puławach - 12, w Radomiu - 5, w Szczecinie - 14.

- Lista jest ustalona między innymi także w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, a więc to są te szpitale, które bardzo mocno współdziałają w walce z koronawirusem - powiedział. - Cieszymy się bardzo, bo to jest najwyższy poziom, to jest absolutnie top sprzętu medycznego - dodał.

"To jest taki sprzęt, który będzie pracował długo"

Jak przekazał dyrygent Orkiestry, łóżka trafią do placówek w najbliższych dniach. Podkreślił, że "to jest taki sprzęt, który będzie pracował długo".

- Kiedy wysyłamy maseczki, kiedy wysyłamy kombinezony do ochrony osobistej, to zdajemy sobie sprawę, że one są jednorazowe. (…) Łóżka za to zostaną i cieszymy się, że dzięki Funduszowi Interwencyjnemu, dzięki temu, że te pieniądze uruchomiliśmy - blisko 50 milionów złotych albo nawet ponad - możemy to realizować - mówił Owsiak.

WOŚP wspiera szpitale

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała do szpitali także inne środki. W ubiegły wtorek kolejny samolot ze sprzętem medycznym zamówionym przez WOŚP wylądował w Warszawie. W środku znalazły się dziesiątki tysięcy kombinezonów i ponad milion masek ochronnych.

Fundacja powołała do życia Fundusz Interwencyjny na rzecz walki z koronawirusem. Z jego środków kupiono już respiratory mobilne, łóżka szpitalne oraz kardiometry, maseczki, przyłbice i fartuchy. Trafiają one do najbardziej potrzebujących placówek.

Autor:akr/kab