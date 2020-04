Wojewodowie delegowali i wymierzali kary medykom, teraz mają najpierw spytać o gotowość do pracy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w czwartek, że wojewodowie zwrócą się z prośbą o zgłaszanie się personelu medycznego gotowego do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19. Wcześniej o gotowość do pracy nie pytano - a wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł pod groźbą kary wydawał decyzje o kierowaniu personelu medycznego do pracy, nie znając ich obecnego statusu rodzinnego ani zdrowotnego.