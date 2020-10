Radziwiłł: trzeba się przygotować na różne wersje rozwoju sytuacji

Wszyscy ci, którzy dzisiaj tak ochoczo i bardzo kategorycznie przewidują przyszłość, powinni się zastanowić, dlatego że stosunkowo mało wiemy na temat tego, co nas może czekać - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister zdrowia, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Jak ocenił, "wyzwania są takie, że nie wiemy, jaki będzie scenariusz". - Powinniśmy być wszyscy przygotowani na różne scenariusze - dodał.

"Nie wiemy, jaki będzie scenariusz"

Były minister zdrowia, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany, co powiedziałby Polakom, na co powinni się przygotować w kolejnych miesiącach.

- Wszyscy ci, którzy dzisiaj tak ochoczo i bardzo kategorycznie przewidują przyszłość, powinni się zastanowić. Dlatego, że tak naprawdę zarówno w marcu, jak i teraz, stosunkowo mało wiemy na temat tego, co nas może czekać i to nie w perspektywie długiej, tylko kilkutygodniowej, a już tym bardziej kilkumiesięcznej - powiedział.

Jak ocenił, "wyzwania są takie, że nie wiemy, jaki będzie scenariusz". W związku z tym trzeba się przygotować na różny rodzaj rozwoju sytuacji - mówił gość TVN24. - Jeśli będzie lepiej, to będziemy się wszyscy cieszyć, ale jeśli będzie trudniej, to musimy być też na to przygotowani. W taki sposób funkcjonujemy w tej chwili, jeśli chodzi o administrację państwową - dodał wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia.