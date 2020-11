Maksymowicz: nie powiedziałbym, że najgorsze już za nami

Jest wiele powodów do dalszego optymizmu: wiadomo, że zaraza kiedyś się skończy i że szczepionka może nam w tym pomóc. Jesteśmy dość blisko tego, ale nie tak blisko, jak się wydaje - powiedział Wojciech Maksymowicz, neurochirurg i były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. W "Rozmowie Piaseckiego" opowiadał o pracy w olsztyńskim szpitalu, gdzie od niedawna pełni dyżury.

Wojciech Maksymowicz na początku listopada poinformował, że rezygnuje z funkcji wiceministra edukacji i nauki i wraca do zawodu neurochirurga. - Wracam do operowania chorych z nowotworami mózgu, pacjentów z Kliniki Budzik, a również przystępuję do pracy na oddziale COVID-owym Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie - wyjaśniał, zwracając uwagę, że "ojczyzna jest w potrzebie".

W porannej "Rozmowie Piaseckiego" Maksymowicz, który w latach 1997-1999 sprawował funkcję szefa resortu zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, wziął udział prosto z olsztyńskiego szpitala. - Wszystko zostało przestawione, głównie na ratowanie sytuacji wielu zakażeń, cały szpital się zmienił. Jestem w miejscu, w którym normalnie była klinika kardiologii, której część została przeniesiona do innego oddziału, a tutaj jest oddział covidowy - wyjaśnił.

Przekazał, że na oddziale jest 28 pacjentów i praktycznie każdy z nich jest w "dosyć ciężkim stanie". - Nie ma intensywnej terapii dla innych pacjentów niż covidowych, więc trudno mówić o poważnych operacjach - mówił. - Jest oczywiście spore zaburzenie, choć to spory eufemizm. Jest bardzo duże zaburzenie - przyznał.

- Trudny okres będzie trwał dłużej, to kwestia wielu miesięcy, a nie jednego miesiąca. To może wpłynąć na wiele parametrów innych chorób - stwierdził. Ocenił, że mamy do czynienia tutaj "z sytuacją wojenną". - To poważny kryzys, z którym zmagają się wszyscy - zwrócił uwagę.

"Jest wiele powodów do dalszego optymizmu"

Gość TVN24 pytany był, czy podziela zdanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który we wtorek ocenił, że aktualnie "sytuacja się co najmniej stabilizuje" i "możemy się troszeczkę uśmiechnąć, że to, co najgorsze, mamy w pewnym sensie za nami".

- Jeżeli chodzi o dalekosiężne spojrzenie, to jest wiele powodów do dalszego optymizmu: wiadomo, że zaraza kiedyś się skończy i że szczepionka może nam w tym pomóc. Jesteśmy dość blisko tego, ale nie tak blisko, jak się wydaje. To sięga od półrocza do roku, to okres, kiedy będziemy to wygaszać - przekonywał. Maksymowicz mówił dalej, że nie powiedziałby, że "najgorsze już za nami".

Pytany o zmniejszoną liczbę testów w ostatnich dniach odpowiedział, że "to wynik pewnego rodzaju podejścia". - Z tego podejścia ograniczamy swoją wiedzę na temat choroby - ocenił. Liczba testów w ostatnim tygodniu oscyluje wokół 30-45 tysięcy. Na przełomie października i listopada najwyższy taki bilans wyniósł 80 tysięcy.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24