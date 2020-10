Były minister zdrowia o wizycie Czarnka w szpitalu: uważam, że można było to zrobić

Każdy może wejść do szpitala, jeżeli uzyska taka zgodę - przekonywał w "Faktach po Faktach" wiceminister nauki, były minister zdrowia profesor Wojciech Maksymowicz z Porozumienia, komentując kontrowersyjną wizytę przyszłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w lubelskim szpitalu. - Jakim ma być przykładem dla społeczeństwa, skoro łamie przepisy i jeszcze mówi, że się nic nie stało? - pytał zaś Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

Wskazany na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek w sobotę odwiedził babcię w szpitalu w Lublinie, mimo zakazu odwiedzin - napisała "Gazeta Wyborcza". Dwa dni po tej wizycie poinformował, że stwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Jak podał dziennik, na obecność posła Prawa i Sprawiedliwości zgodził się kierownik oddziału, który sam jest teraz na kwarantannie. - Pacjentka jest w ciężkim stanie, a w takich sytuacjach odstępujemy od zakazu - tłumaczył w rozmowie z "GW" profesor Piotr Majcher.

Czarnek w czwartek wieczorem potwierdził w mediach społecznościowych fakt wizyty, ale zapewnił, że odbyła się "zgodnie z procedurami, w pełnym reżimie sanitarnym", a on sam nie miał wówczas jeszcze objawów COVID-19.

Placówka, wyjaśniając okoliczności jego wizyty, przyznała, że w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin. Zaznaczyła, że w "szczególnie uzasadnionych przypadkach" można odwiedzać bliskich po uzyskaniu stosownej zgody. Nie wyjaśnia jednak, jakie okoliczności są "szczególne".

Maksymowicz: jeżeli to było uzgodnione, to oczywiście było to wszystko normalne

Do tej sprawy odnieśli się w "Faktach po Faktach" w TVN24 lekarz, były minister zdrowia, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Wojciech Maksymowicz z Porozumienia (klub PiS) oraz Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Maksymowicza "mamy trochę większe problemy niż to, co kandydat na ministra zrobił, w jakim momencie".

- Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, to generalnie nie ma pojęcia zakazu wstępu do palcówek ochrony zdrowia. Może być ograniczenie - argumentował. Wyjaśniał też, że "zakres ograniczenia nadaje kierownik jednostki". - Rozumiem, że tak to miało miejsce - powiedział.

- Jeżeli to jest 80-letnia starsza babcia, to uważam, że można było to zrobić - mówił dalej. - Wszystko można, tylko w zabezpieczeniu, czyli: maseczka, dystans - zaznaczył.

Ocenił, że Czarnek "nie złamał przepisów". - Nawet zaleceń bezpośrednich też nie - dodał. Jego zdaniem, "jeżeli to było uzgodnione z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej, to oczywiście było to wszystko normalne".

Przekonywał również, że "każdy może wejść do szpitala, jeżeli uzyska taka zgodę".

"To jest kompromitacja pana Czarnka"

Joński wyznał, że tydzień temu urodziło mu się dziecko, ale nie mógł od razu odwiedzić swojej żony w szpitalu. - Czekałem trzy dni. Nikt nawet nie wpadł na pomysł, żeby łamać te przepisy, prosić, żeby wchodzić na tę salę, na której leżała razem z inną kobietą - zaznaczył.

- Odnoszę takie wrażenie, że politycy PiS-u traktują te przepisy po macoszemu i zachowują się po prostu jak święte krowy. Jestem bardzo ciekaw reakcji po pierwsze Komendanta (Głównego - red.) Policji, do którego skierowaliśmy dzisiaj pismo, co w tej sprawie zrobi, ale również prokuratury. Bo wydaje się, że jak surowe kary mają być, to również surowe wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości - kontynuował.

Mówiąc o Czarnku poseł KO pytał: - Jakim ma być przykładem dla społeczeństwa, skoro łamie przepisy i jeszcze mówi, że się nic nie stało?.

Zdaniem Jońskiego, "to jest kompromitacja pana Czarnka".

Nagrody w resorcie zdrowia. Maksymowicz: to nie jest najważniejszy problem

Posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński w piątek rano byli w Ministerstwie Zdrowia na kontroli poselskiej dotyczącej strategii walki z COVID-19. Szczerba przekazał później, że "to ministerstwo jest kompletnie nieprzygotowane na gigantyczny wzrost zachorowań w naszym kraju". - Nie ma strategii, ale dzisiaj zostało nam potwierdzone, że są nagrody dla urzędników Ministerstwa Zdrowia - poinformował.

Zarzuty posłów skomentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który przyznał, że dostał nagrodę. - Od oceniania mojej pracy są moi przełożeni i państwo. Chciałbym, żebyście państwo ocenili moją pracę, a nie dwóch panów posłów - powiedział.

Wiceminister Maksymowicz powiedział zaś w "Faktach po Faktach", że "nic nie wie na temat nagród w Ministerstwie Zdrowia". Według niego "to nie jest najważniejszy problem". - Pan poseł Joński tylko tym się zajmuje. Nie ma czasu zajmować się prawdziwie pandemią, tylko szukaniem dziur w całym, taka prawda - dodał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił zaś, że "dyrektorzy, nie urzędnicy, dostali wielotysięczne – po 30, 40 tysięcy – nagrody".

- Pytanie tylko, za co? Bo ja jestem za tym, żeby dawać urzędnikom nagrody. Lekarzom powinno się dać, pielęgniarkom powinno się dać, ale pytanie, za co tym dyrektorom, którzy nawet nie przygotowali strategii - dodał.

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24