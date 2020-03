Przeprowadzamy około 1000-1500 testów na dobę. Jeszcze tydzień temu mieliśmy ich w granicach 100. To pokazuje skalę wzrostu - mówił w TVN24 rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapewniał, że "badamy każdego, kogo powinniśmy badać" zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił się w poniedziałek z "jasnym przekazem do wszystkich krajów". - Testować, testować, testować. Testować każdego podejrzanego o zakażenie – powiedział na konferencji w Genewie .

Andrusiewicz: mamy możliwość przeprowadzenia 3000 testów w ciągu doby

We wtorek w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że mamy w Polsce 19 laboratoriów, które mogą wykonać ponad 3000 testów na koronawirusa w ciągu doby. Dodał, że liczba laboratoriów będzie rosła i zwiększą się w związku z tym "moce przerobowe".

- Prowadzimy testy osób, które mają objawy, podejrzenie oraz wszystkich z bezpośredniego kontaktu. Na dzisiaj przeprowadzamy około 1000-1500 testów na dobę. Jeszcze tydzień temu mieliśmy ich w granicach 100. To pokazuje skalę wzrostu - zaznaczył Andrusiewicz.

"Testujemy, testujemy, testujemy"

To działanie, jak zapewnił rzecznik, jest zgodne z apelem szefa WHO. - Testujemy, testujemy, testujemy. Ale to nie znaczy, że mamy przebadać 37 milionów Polaków. Takich działań nie podejmie żadne państwo - stwierdził.