Andrusiewicz: Niektórzy pacjenci do ostatniego tchu krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma

Ministerstwo Zdrowia w czwartek poinformowało o 22 097 nowych zakażeniach koronawirusem. Przekazało, że zmarły 592 osoby z COVID-19.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapytany podczas konferencji prasowej, kto odpowiada za to, że w Polsce kolejny dzień jest tak duża liczba zgonów, odparł: - Odpowiada za to koronawirus i brak szczepień.

- Jak widzimy statystykę osób umierających, nieradzących sobie z COVID-em i widzimy, że dziś 73 procent osób, które zmarły, to są osoby niezaszczepione, to ewidentnie brak szczepień jest powodem tego, że osoby umierają - powiedział.

- Niestety, dziwić może, jak rozmawiamy z lekarzami w szpitalach i szpitalach tymczasowych, że niektórzy pacjenci do ostatniego tchu krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma. To nie jest mrzonka, ci pacjenci naprawdę krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma, kiedy są intubowani, a za chwilę trafiają pod ECMO. Cóż można powiedzieć takiemu pacjentowi, kiedy to jest ostatnie wypowiadane przez niego zdanie? - mówił dalej Andrusiewicz.

Andrusiewicz: najbardziej przykra statystyka dotyczy zgonów

Rzecznik resortu zdrowia, mówiąc o obecnej sytuacji epidemicznej, przekazał, że "w tej chwili wszystkie województwa w skali kraju odnotowują ujemną dynamikę zakażeń". - Jedynie cztery województwa jeszcze są w skali jednocyfrowej, pozostałe województwa to skala spadków powyżej 10 procent – przekazał mediom rzecznik.

- To, co może w pewien sposób cieszyć, to drugi dzień spadku hospitalizacji. Przez ostatnie dwa dni blisko 600 łóżek covidowych się zwolniło. Widzimy po danych nadsyłanych ze szpitali z regionów, że przynajmniej trzy województwa – lubelskie, podlaskie i mazowieckie mogą ograniczać bufor łóżkowy przeznaczony dla pacjentów covidowych – powiedział Andrusiewicz.

Jak mówił, "najbardziej przykra statystyka" dotyczy zgonów.

Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24