Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: na pewno czwarta fala pandemii COVID-19 nie jest ostatnią

Chargé d'affaires Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski został we wtorek wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak podał resort, rozmowa dotyczyła wtargnięcia na terytorium Polski niezidentyfikowanych, umundurowanych osób uzbrojonych w broń długą w nocy z 1 na 2 listopada. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn nazwał to zdarzenie "kolejną prowokacją". - Mamy do czynienia z najgroźniejszym jak do tej pory incydentem granicznym, który został zidentyfikowany przez polską stronę - dodał w rozmowie z TVN24.