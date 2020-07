"Niech ten wynik 615 zakażeń będzie dla nas sygnałem"

"Sytuacja jest dynamiczna"

"Zachowujmy się odpowiedzialnie"

Andrusiewicz powtórzył apel o odpowiedzialność. - Trwa analiza pod kątem tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby tę odpowiedzialność w pewien sposób, z punktu widzenia państwa, wzmóc. Żeby ludzie dostali jeszcze sygnał do przemyślenia, czy to nasze zachowanie na co dzień jest takie, jakie być powinno - stwierdził.

Dodał, że rząd nie wyklucza tego, co wprowadzają inne państwa. - Jeżeli osoby w Polsce zachowują się nieodpowiedzialnie w strefie publicznej, to przykładem innych państw można wprowadzić podniesienie mandatownika. Jeżeli nie chcemy do tego doprowadzić, by to służby publiczne wymuszały na nas tą odpowiedzialność, to sami zachowujmy się odpowiedzialnie - zaapelował.