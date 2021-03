Jeżeli chcemy tej wiosny poczuć jakiekolwiek poluzowanie, to niestety te najbliższe tygodnie powinniśmy spędzić w izolacji społecznej - powiedział na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odnosząc się do najnowszych danych epidemicznych, dodał, że "duży niepokój budzi to, co się dzieje w województwie śląskim i mazowieckim".

Andrusiewicz: zestawienia budzą niepokój

- Mimo dzisiejszego niedużego, jak na ostatnie dni, wzrostu (...), to nie jest to jeszcze żadna oznaka, że epidemia w naszym kraju spowalnia - powiedział.

"Drastyczny wzrost"

Andrusiewicz mówił że "duży niepokój budzi to co dzieje się w w województwie śląskim i mazowieckim. - Widzimy drastyczny wzrost szczególnie po stronie województwa śląskiego. Nadzieję, że restrykcje przyniosą efekt, budzi sytuacja na Warmii i Mazurach - powiedział.

"Najbliższe tygodnie powinniśmy spędzić w izolacji"

Andrusiewicz odniósł się także do niedawno wprowadzonych obostrzeń na terenie całego kraju. Jak mówił dalej rzecznik resortu zdrowia, "czas, żeby te obostrzenia mogły wpłynąć na wyhamowanie epidemii, to jest mniej więcej dwa tygodnie".

- To są dwa tygodnie naszej pełnej odpowiedzialności, w których, o co naprawdę apeluje minister z premierem, wszyscy powinniśmy przejść na pracę zdalną. Jeżeli firmy mają możliwości, by wprowadzić prace zdalną u siebie, to tak, jak to było na wiosnę ubiegłego roku, ta praca zdalna powinna być jak najszybciej wprowadzona – zaapelował rzecznik MZ.