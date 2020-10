Czarzasty do premiera: Gdzie byłeś w czasie wakacji? Powiedziałeś, że wirus nie będzie atakował

Obiecałeś starszemu pokoleniu, że może iść na wybory, obiecałeś, że przygotujesz Polskę, że będzie odpowiednia liczba respiratorów, szczepionki przeciwko grypie - wytykał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Lider Wiosny Robert Biedroń ocenił, że jeśli w szpitalach zabraknie respiratorów i łóżek, to Polsce grozi "włoski scenariusz".

W sobotę w stolicy województwa świętokrzyskiego odbywał się Świętokrzyski Kongres Lewicy z udziałem kilkudziesięciu delegatek i delegatów. W spotkaniu brali udział między innymi przedstawiciele SLD, Wiosny i Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Szejna: w świętokrzyskim nie ma miejsc dla chorych na koronawirusa

Andrzej Szejna, szef świętokrzyskiej Lewicy, krytykował władze województwa za brak w szpitalach miejsc dla chorych na Covid-19. Wyliczał przypadki, w których osoby zakażone koronawirusem nie były przyjmowane na oddziały zakaźne. Mówił, że z powodu zainfekowania SARS-CoV-2 anestezjologów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, w placówce nie są wykonywane planowane zabiegi. - Nie ma w Świętokrzyskiem miejsca dla chorych na koronawirusa, jest w całym województwie tylko 50 miejsc, szpital jednoimienny w Starachowicach został zamknięty. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, zażądamy dymisji wojewody, bo zagrożone jest życie i zdrowie obywateli - zapowiedział.

- Dzisiaj nie możemy stać bezczynnie, ponieważ na tym cierpią ludzie i zagrożone jest życie i zdrowie obywateli, a pandemia wymusza na nas działania natychmiastowe – dodał Szejna.

Świętokrzyski poseł krytykował - błędną w jego ocenie - decyzję o likwidacji szpitali jednoimiennych, w tym działającej na takich zasadach placówki w Starachowicach.

Szejna o dramatycznej sytuacji w świętokrzyskich szpitalach TVN24

Czarzasty pyta premiera: gdzie byłeś w trakcie wakacji?

Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty ocenił, że rząd w sprawie epidemii koronawirusa zachowuje się skandalicznie. - W ciągu wakacji nie zrobiliście nic w sprawie koronawirusa, a wiedzieliście wszystko. Jak wam się to oskarżenie nie podoba, to mnie podajcie do sądu – zaproponował.

- Chciałem zapytać premiera Mateusza Morawieckiego: gdzie byłeś podczas wakacji? Opowiedziałeś bajkę o tym, że koronawirus już nie będzie atakował. Obiecałeś starszemu pokoleniu, że może iść na wybory, obiecałeś, że przygotujesz Polskę do tego, że będzie odpowiednia liczba respiratorów, szczepionki przeciwko grypie. Co robiłeś w czasie wakacji? Byłeś na jachcie razem z ministrem zdrowia? – pytał.

- 2400 zachorowań dziennie. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że szpitale muszą dobudowywać swoje części z kontenerów - mówił.

Szef SLD ocenił, że Polsce grozi scenariusz, w którym w kraju zacznie brakować respiratorów, a szpitale będą podejmować decyzje, że najstarsi będą od tych respiratorów odseparowani – Bo tak było we Włoszech – podkreślił.

Krytykował Zjednoczoną Prawicę za zajmowanie się sprawami partyjnymi zamiast przygotowaniem kraju do jesiennej fali zachorowań. - My po prostu widzimy, do czego żeście doprowadzili, opowiadając banialuki i kocopały o tym, że wirusa już nie ma – powiedział Czarzasty.

Czarzasty o sytuacji związanej w koronawirusem: rząd nie zrobił nic TVN24

Biedroń: dzisiaj najważniejsza jest walka z koronawirusem, a nie między sobą

Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń zwracał uwagę, że Kielce razem z kilkudziesięcioma innymi miastami i powiatami od soboty są żółtą strefą. - To oznacza szereg ograniczeń, ale oznacza, że ludzie najzwyczajniej w świecie się boją.

- Dzisiaj spotkałem mieszkańców, którzy pytają, dlaczego państwo zostawiło ich samych. Dzisiaj najważniejsza jest walka z koronawirusem, a nie między sobą. Najważniejsza jest walka o to, by ludzie byli zdrowi. Tego oczekuje się od dojrzałych polityków. Przestańcie się zajmować sobą. Zajmijcie się ludźmi – mówił Biedroń.

Biedroń mówił, że podczas 16 regionalnych kongresów Lewica przyjmie program, który będzie - jak zapewnił - odpowiadać na realne potrzeby Polek i Polaków. - Już dzisiaj wiemy, że rządzący powinni zwiększyć dofinansowania na służbę zdrowia do 7,2 procent PKB, tak, aby w tej służbie zdrowia pracowali najlepsi i najlepiej opłacani. Żeby pielęgniarki masowo nie musiały emigrować za chlebem poza Polskę. Kolejnym rozwiązaniem na dziś jest przeprowadzanie co najmniej 100 tys. testów, żeby wyłapywać tych wszystkich, którzy są zarażeni i ich odizolować – powiedział.

Biedroń ocenił, że w najbliższym czasie w Polsce mogą być zamykane masowo szkoły, a w szpitalach będzie brakować respiratorów i łóżek dla chorych na Covid-19.

Robert Biedroń o sytuacji w Kielcach, które trafiły do żółtej strefy TVN24

"Grozi nam scenariusz włoski"

- Zamiast mianować (Tadeusza) Rydzyka w garniturze - czyli pana posła (Przemysława) Czarnka - na ministra edukacji powinniśmy mieć dobrego specjalistę, który sprawi, że dzieci i młodzież będą w polskiej szkole bezpieczne. A wiemy, że tak nie jest. Grozi nam scenariusz włoski. Zaraz się może okazać, że zabraknie respiratorów, łóżek w szpitalach. Zamykane będą masowo szkoły. Do tego doprowadzą te rządy, jeśli dzisiaj, w sposób zdecydowany, nie zostaną podjęte decyzje, o które apelowaliśmy cztery miesiące temu - mówił Biedroń.

Lider Wiosny zapowiedział, że przez najbliższe tygodnie będą się odbywały kongresy regionalne Lewicy, a w najbliższych miesiącach - centrolewicowy kongres zjednoczeniowy. - Połączymy wtedy dwie największe partie lewicowe - Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosnę - w jedną silną centrolewicową partię. Pamiętając o tym, że dzisiaj bardzo potrzebujemy alternatywy w polityce – powiedział.

Autor:katke

Źródło: PAP, TVN24