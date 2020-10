"Oni nas po prostu okłamali wszystkich i nie przygotowali Polski"

Te działania są spóźnione - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do ogłoszenia nowych obostrzeń w związku z epidemią COVID-19. Ocenił, że wzrost liczby zakażeń koronawirusem "to cena, jaką płacimy my wszyscy za to, że wszystkie decyzje w trakcie kampanii wyborczej dotyczące epidemii były podejmowane pod względem politycznym".

Resort zdrowia potwierdził w czwartek 8099 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To największy bilans od początku epidemii w Polsce. Resort przekazał też informację o śmierci 91 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.

Premier Mateusz Morawicki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili w czwartek listę obszarów, które zostały zakwalifikowane jako strefy czerwone. Zakwalifikowało się na nią 152 powiatów i miast na prawach powiatu, w tym 11 miast wojewódzkich. Od 17 października będą również obowiązywać w strefie czerwonej i żółtej nowe obostrzenia.

- To jest akt oskarżenia, który jest wystawiany przez codzienną liczbę zachorowań i zgonów"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "te działania są spóźnione". - To jest akt oskarżenia, który jest wystawiany przez codzienną liczbę zachorowań i zgonów na COVID19 - powiedział. Dodał, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach i tygodniach to wynik zaniedbania rządzących.

Dodał, że "w trakcie wakacji nie kiwnęli nawet palcem, żeby nas przygotować do drugiej dali epidemii".

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza dynamiczny wzrost liczby zakażeń "to cena, jaką płacimy my wszyscy za to, że wszystkie decyzje w trakcie kampanii wyborczej dotyczące epidemii były podejmowane pod względem politycznym".

- Nie kierowano się przekazami naukowym i stanowiskami epidemiologów, wirusologów, naukowców, specjalistów chorób zakaźnych. Nie przygotowywano nas do drugiej fali epidemii, bo wszystko było podporządkowane pod cel wyborczy – dodał.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że "to jest poważne już oskarżenie wobec rządzących". – Oni wprowadzili nas w błąd. Oni nas po prostu okłamali wszystkich i nie przygotowali Polski na to, co się dzisiaj dzieje – ocenił.

Dodał, że z tego trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje.

- Rządzący muszą wziąć 100 procent odpowiedzialności na siebie – podkreślił szef ludowców.

Autor:js/kg

Źródło: TVN24