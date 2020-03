"Czy zostanie kimkolwiek na świecie jest ważniejsze od zdrowia? Koniec tej cynicznej kalkulacji politycznej"

Mówiłem, że nie będę podważał mandatu Andrzeja Dudy, jeżeli byłby prezydentem nawet do wiosny przyszłego roku. Nie ma ważniejszej rzeczy niż zdrowie i życie - przekonywał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W "Kropce nad i" komentował piątkowe obrady Sejmu oraz sytuację wokół epidemii COVID-19 w naszym kraju.

W Polsce do godziny 21 potwierdzono 1389 przypadków zakażenia koronawirusem . Szesnastu pacjentów zmarło. W naszym kraju trwa stan epidemii. Obowiązuje między innymi zakaz zgromadzeń i szczególne zasady w transporcie publicznym.

W piątek posłowie debatowali - nie tylko na Wiejskiej - nad rządowymi projektami wsparcia dla gospodarki. Zgłoszono do niego 257 poprawek. Głosowanie nad nimi ma się odbyć w piątek wieczorem.

Prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w "Kropce nad i", że dyskutowany w Sejmie pakiet jest "zbyt mały". - Nie wielkość firmy jest decydująca, a poniesione przez nią straty - tłumaczył. - Mamy przed oczyma armagedon dla pracowników i pracodawców. Potrzeba szybkich działań, jesteśmy cały czas gotowi do poprawy tego pakietu - podsumował.

"Nasz świat się skończył w pewnym momencie"

Gość programu pytany, czy Polska jest w stanie wyjść z kryzysu związanego z epidemią odpowiedział, że "wyjścia z tego kryzysu nie przeprowadzi nawet największy geniusz i nie przeprowadzi tego jeden człowiek". - To jest niezwykle ważne: odpowiedzialność i solidarność. Te dwie wartości i postawy są najważniejsze - dodał.

Prezes PSL: mój sztab wyborczy przekształcił się w sztab kryzysowy

Kosiniak-Kamysz pytany był dalej w programie o słowa Jarosława Gowina (Porozumienie), który w Radiu Plus mówił, że "uczciwe postawienie sprawy przesunięcia wyborów prezydenckich w Polsce, to wybory za rok na wiosnę". - Powiedziałem już kilka tygodni temu, że jeśli epidemia będzie się rozwijać, a rozwija się, to jest konieczność przeniesienia wyborów - skomentował.