Frasyniuk: proponuję rządzącym, żeby najpierw napisali rozporządzenie, dopiero później robili konferencję prasową

To nawet nie jest zarządzanie. To jest wywoływanie chaosu, którego praprzyczyny polegają na tym, że koledzy na 15 minut przed konferencją prasową ustalają przekaz - w taki sposób opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 sposób, w jaki obecne władze walczą z pandemią. Ocenił, że "powoli przyzwyczajamy się do tego, że konferencja prasowa zastępuje wszelkie akty prawne".

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Zamknięte będą między innymi hotele, stoki narciarskie, a w sylwestra wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Utrzymane zostaną dotychczasowe pozostałe ograniczenia. Działania rządu w walce z pandemią komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL Władysław Frasyniuk.

"To nawet nie jest zarządzanie, to jest wywoływanie chaosu"

- Coraz więcej ludzi pyta, czy to czasem nie fake news, że Mateusz Morawiecki to ten sam, który był prezesem w dużym międzynarodowym banku. To byłoby nawet groteskowe, gdyby nie to, że koszty, które ponosi polskie społeczeństwo czy polscy przedsiębiorcy, są gigantyczne - powiedział Władysław Frasyniuk.

- To nawet nie jest zarządzanie. To jest wywoływanie chaosu, którego praprzyczyny polegają na tym, że - jak rozumiem - koledzy na 15 minut przed konferencją prasową ustalają przekaz - dodał.

Frasyniuk: proponuję rządzącym, żeby najpierw napisali rozporządzenie, a dopiero później robili konferencję prasową

- Kiedy byłem kierowcą, kiedy jeździłem po Unii Europejskiej i nie było jeszcze nawigacji, to siadałem w domu dzień wcześniej, otwierałem atlas i zaznaczałem te miejsca, w których mógłbym pobłądzić. Proponuję kolegom i koleżankom z rządu, żeby najpierw napisali rozporządzenie, a dopiero później robili konferencję prasową - mówił dalej Frasyniuk. - Bo brak tego rozporządzenia, brak czytelnego prawnego przekazu powoduje, że ci wszyscy, którzy właśnie zaśnieżali stoki, ponieśli gigantyczne koszty, których im nikt nie zwróci - zauważył, nawiązując do tego, że od 28 grudnia będą zamknięte stoki narciarskie. - Powoli przyzwyczajamy się do tego, że konferencja prasowa zastępuje wszelkie akty prawne, że konferencja prasowa może zmieniać konstytucję - powiedział gość TVN24.

"Zagrożeniem jest niekompetentna, zawirusowana zupełnie władza"

- Mam wrażenie, że oni wszyscy się gubią, mam wrażenie, że politycy robią w tym chaosie oko do wyborców. Premier zapewnia, że mamy już koronawirusa pod kontrolą, teraz nam mówią o kwarantannie narodowej. (...) Mam wrażenie, że politycy, którzy mają więcej niż cztery szare komórki, rozumieją, że wyborcy ich za to rozliczą - mówił opozycjonista z czasów PRL. Frasyniuk stwierdził, że rządzący "firmują ten chaos, firmują państwo bezprawia, firmują niekompetencję". - Wirusem jest władza. Nie jest zagrożeniem koronawirus, nie jest zagrożeniem nieprzestrzeganie przez obywateli wszystkich obostrzeń, zagrożeniem jest niekompetentna, zawirusowana zupełnie władza, która jest przyczyną wszystkich naszych nieszczęść - powiedział.

Frasyniuk: rządzący firmują ten chaos, firmują państwo bezprawia, firmują niekompetencję TVN24

"Nie widzę rozmowy z nami, ze społeczeństwem"

Gość "Faktów po Faktach" był pytany, czy w związku z tym, że - jak mówił - nie ma zaufania do rządzących w kwestii zarządzania sytuacją związaną z koronawirusem, widzi alternatywę po stronie opozycji.

- Nie jestem wcale przekonany, czy opozycja jest w stanie przejąć władzę po tym schyłkowym Kaczyńskim. Szczerze powiedziawszy, nie widzę ani partii opozycyjnych, ani liderów opozycyjnych, nie widzę rozmowy z nami, ze społeczeństwem, rozmowy, która mówi: "przywrócimy wartości, przywrócimy wolność słowa, przywrócimy szacunek dla obywatela, przywrócimy szacunek dla konstytucji, dla państwa prawa"(...). Nie widzę jakiejkolwiek debaty z nami obywatelami, potencjalnymi wyborcami - mówił.

Jak stwierdził dalej Frasyniuk, wśród obecnych polityków ugrupowań opozycyjnych jest wiele osób, które darzy szacunkiem, które uczestniczyły w manifestacjach dotyczących praw kobiet i w obronie praworządności. - Ale nie widzę lidera, który porwałby tłum, który by gwarantował, że wie, dokąd chce nas obywateli i obywatelki poprowadzić - dodał.

Frasyniuk: nie jestem wcale przekonany, czy opozycja jest w stanie przejąć władzę po tym schyłkowym Kaczyńskim TVN24

Autor:mjz//rzw

Źródło: TVN24