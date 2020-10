Miesięcznego synka widuje dwa razy w tygodniu, wizyty trwają kwadrans. "Ta świadomość nie daje żyć"

Mogę widywać mojego syna, który leży w inkubatorze, dwa razy w tygodniu po 15 minut. To maleńka istota, którą rządzą tylko instynkty. Teraz instynkt mówi mu, że on jest porzucony, jest sam, że matka go zostawiła - powiedziała Aleksandra Filiks, mama miesięcznego Witka. Ta świadomość - dodała - "nie daje jej żyć", dlatego postanowiła "walczyć o kontakt z synem".

- Synek urodził się przedwcześnie, w 30 tygodniu. Już przy porodzie nie dostałam syna do rąk, dziecko zostało od razu włożone do inkubatora. Następny raz widziałam go siedem godzin później - mówiła.

Dla matki taka sytuacja "jest nie do opisania". - Są dni, chwile, gdy nie sposób sobie z tym poradzić. Ja jestem dorosła, świadoma, potrafię sobie to wytłumaczyć, szukać pomocy, walczyć. A on tam jest sam. Świadomość, że on tam jest sam, to maleństwo… Jemu się nie wytłumaczy, on nie rozumie. To maleńka istota, którą rządzą tylko instynkty. Jego instynkt teraz mówi mu, że on jest porzucony, jest sam, że matka zostawiła. Ta świadomość nie daje żyć - mówiła z łzami w oczach matka miesięcznego Witka.