Wirusolog: zaczyna być groźnie, ponieważ zaczyna nam z powrotem wszystko rosnąć

Trochę zapominamy, że mamy pandemię - przyznał we "Wstajesz i weekend" wirusolog profesor Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. Zauważył, że po wakacyjnym wzroście liczby odnotowywanych zakażeń, spadek trwał do połowy września. - Teraz zaczyna być groźnie, ponieważ zaczyna nam z powrotem wszystko rosnąć - dodał.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 1002 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 oraz o śmierci 12 kolejnych osób. To najwyższa dzienna liczba przypadków zakażenia od początku pandemii. Wzrosła też liczba osób na kwarantannie.

Łącznie w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 78 330 osób, spośród których 2 282 zmarły. Zdaniem rzecznika resortu Wojciecha Andrusiewicza sobotnie dane są efektem powrotu ludzi do "normalnego" trybu życia.

"Teraz zaczyna być groźnie"

Wirusolog profesor Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że "dotychczas obserwowaliśmy pierwszą falę, która szła mniej więcej do 18 czerwca".

- Potem był spadek. Cały okres wakacyjny, poczynając mniej więcej od połowy lipca, to był wzrost. Można by było powiedzieć, że druga fala, która osiągnęła 1 sierpnia około 18 tysięcy jednocześnie chorujących osób (tego dnia w Polsce było 16 337 aktywnych przypadków - przyp. red.) Potem zwów był spadek, który trwał aż do połowy września - wskazywał.

Jego zdaniem "teraz zaczyna być groźnie, ponieważ zaczyna nam z powrotem wszystko rosnąć".

Profesor Gut: zaczyna być groźnie, ponieważ zaczyna nam z powrotem wszystko rosnąć TVN24

Pytany o powody wzrostu odnotowywanych przypadków profesor Gut zaznaczył, że nie posiada jednej informacji, by dokładnie odpowiedzieć, "jaki jest profil wiekowy zakażeń".

- Na samym początku chorowało sporo osób starszych, stąd była duża liczba zgonów. Teraz tych zgonów jest mniej. Sugerowałoby to, że mamy do czynienia z przeniesieniem się (wirusa - red.) na trochę inne grupy wiekowe - ocenił wirusolog. Podkreślił przy tym, że nie posiada pełnych danych, by to stwierdzić.

Profesor Gur: trochę zapominamy, że mamy pandemię

Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego przyznał we "Wstajesz i wiesz", że w sytuacji wzrostu infekcji, radziłby "to samo, co do tej pory". - Wyłapywać wszystkie kontakty (zakażonych - red.), otaczać kwarantanną. Najwyżej będzie nadwyżka osób w kwarantannie - mówił profesor Gut. Dodał, że na kwarantannę kierowanych jest "z reguły około dziesięciu osób na każdą osobę, która zostaje zidentyfikowana" jako zakażona.

Zdaniem wirusologa "trochę zapominamy", że mamy pandemię. - Obserwuję raczej wśród młodzieży zapomnienie innego typu. Wrócili z różnych miejsc, z okresu, w którym długo się nie widzieli. W zasadzie nie tyle chodzi o spotkania w szkole, co spotkania poza szkołą - mówił.

Gut podkreślił także, że "nie jest wielbicielem przykręcania śrub, jeśli nie jest to bezwzględna konieczność". - Można robić to w tych rejonach, które my nazywamy czerwonymi. Ale przykręcanie śruby w całym kraju byłoby chyba nieporozumieniem - ocenił.

Mówił także o liczbie respiratorów w kraju. - O ile się orientuję, rezerwy są mocno wystarczające. Szykowanie było na model włoski, gdzie zabrakło. W związku z tym, powinno w tej chwili z powodzeniem wystarczyć - ocenił.

Profesor Gut zauważył, że przypadki wymagające podłączenia do respiratorów "to nie jest więcej niż jeden, dwa procent osób chorych". - U nas akurat te poważne przypadki wynoszą jeden procent - dodał.

Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, o rosnącej licznie przypadków zakażeń. Cała rozmowa TVN24

"Chore dziecko nie idzie do szkoły"

Wirusolog mówił również o zaleceniach dla dzieci, które we wrześniu wróciły do szkół. - Pierwszym zaleceniem, które w ogóle powinno być to: chore dziecko nie idzie do szkoły - podkreślił.

Jego zdaniem podstawą do pozostania w domu jest między innymi przeziębnie, "bo może się pogłębić". - Lepiej, żeby chore dziecko nie poszło do szkoły z łagodniejszymi objawami, niż ma iść i potem wyeliminować całą klasę - dodał.

- Jeśli to jest tylko katar, a pójdziemy w środowisko chorych, możemy sytuację pogorszyć. A jeśli to jest zagrożenie dla pozostałych, to jeszcze gorzej - kontynuował.

Gut wskazywał też, że aby uzyskać zwolnienie od lekarza, nie musimy iść bezpośrednio do niego. - Są jeszcze tak zwane teleporady i zwolnienia elektroniczne. Radziłbym jednak z tego korzystać - mówił.

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24