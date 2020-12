Całkowity lockdown? "Nie mamy za bardzo innego wyboru"

"Jeżeli ktoś wprowadza lockdown, należy ten lockdown wprowadzić całkowicie"

- Jeżeli ktoś wprowadza lockdown, należy ten lockdown wprowadzić całkowicie, a nie robić jakieś ograniczenia co do liczby osób na przykład w kościele, czy w innym miejscu. Tutaj najlepiej popatrzeć na naszych sąsiadów - na Niemców, Holendrów. Oni rzeczywiście, jeżeli zdecydowali się akurat na kwarantannę, nie mówię że narodową, to postępują od początku do końca bardzo, bardzo rygorystycznie. I tak powinno akurat to wyglądać u nas - ocenił Dzieciątkowski.