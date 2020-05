Trzeba będzie znaleźć odpowiedni balans między nakazami i rozsądkiem z punktu widzenia zdrowia publicznego i epidemiologii, a gospodarką. Jeżeli pójdziemy na "masówkę" i rozluźnimy absolutnie tę gospodarkę, to może zdarzyć się kolejne odbicie i niestety ten niewidoczny wróg przekroczy nasze mury - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" doktor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- W tej chwili jest to, o ile dobrze sobie przypominam, 1,03. Nie wygląda to tak dramatycznie, jak miesiąc temu, kiedy ta wartość oscylowała w granicach pięciu, ale tak czy inaczej nie można jednoznacznie powiedzieć, że w Polsce epidemia COVID-19 ma się ku końcowi - ocenił Dzieciątkowski.

"W tym sezonie epidemicznym szczepionki przeciwko koronawirusowi nie będzie"

- Będę się bardzo cieszył, jeżeli jedna trzecia z tych projektów przejdzie do drugiej, albo do trzeciej fazy badan klinicznych i będzie mogła stanowić pewną nadzieję dla umęczonej społeczności Ziemi - dodał.

Odniósł się do pojawiających się informacji, że na jesieni będziemy mieli do czynienia z drugą falą ataku koronawirusa. Ocenił, że to jest "bardzo realny scenariusz". - W związku ze zmianą aury mury naszej warowni zaczną powoli się kruszyć. To nie jest na takiej zasadzie, jak większość sobie wyobraża, że tak naprawdę temperatura, czy też warunki geograficzne mają jakiś wpływ na koronawirusa - powiedział Dzieciątkowski.